В Екатеринбурге прокуратура обязала управляющую компанию вернуть жильцам более миллиона рублей
27 мая 2016, 17:45Экономика
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Прокуратура Свердловской области установила, что одна из управляющих компаний Екатеринбурга не произвела положенный перерасчет за отопление в полном объеме.
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Ежегодно УК должны проводить корректировку оплаты за отопление. Однако наказанная прокуратурой компания нарушила закон.
Кроме ошибок в начислении оплаты за отопление, были выявлены и нарушения при определении сумм оплаты за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение общедомового назначения указывалась неверная общая площадь многоквартирного дома.
После проверок прокуратурой жильцам дома уже сделан перерасчет на сумму более 750 тысяч рублей. В июньских квитанциях екатеринбуржцам откорректируют показатели еще на 340 тысяч рублей.
Бухгалтеру провинившегося предприятия объявлен выговор, а директор управляющей компании получил штраф суммой 50 тысяч рублей.
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