В Екатеринбурге прокуратура обязала управляющую компанию вернуть жильцам более миллиона рублей

Кроме ошибок в начислении оплаты за отопление, были выявлены и нарушения при определении сумм оплаты за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение общедомового назначения указывалась неверная общая площадь многоквартирного дома.

После проверок прокуратурой жильцам дома уже сделан перерасчет на сумму более 750 тысяч рублей. В июньских квитанциях екатеринбуржцам откорректируют показатели еще на 340 тысяч рублей.