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В Екатеринбурге прокуратура обязала управляющую компанию вернуть жильцам более миллиона рублей
Сюжеты:
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В Екатеринбурге прокуратура обязала управляющую компанию вернуть жильцам более миллиона рублей

27 мая 2016, 17:45Экономика
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