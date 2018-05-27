Годовой бюджет Екатеринбурга вложен в развитие города к ЧМ-2018

20 миллиардов рублей было выделено из городского бюджета на развитие Екатеринбурга к ЧМ-2018. Еще 10 миллиардов рублей в проект вложили крупные инвесторы.

По мнению правительства Свердловской области, проведение такого мероприятия не только стимулирует развитие города, но и положительно влияет на внебюджетные отрасли. Так, от проведения мундиаля в выигрыше остались отрасли капитального строительства и среднего, и малого бизнеса.

Кроме того, после проведения ЧМ, в Екатеринбурге останется вся спортивная инфраструктура, которая будет передана детским спортивным школам.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге первый матч Египет — Уругвай пройдет 15 июня, пишут «Вечерние ведомости».