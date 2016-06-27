Руководителем по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона» назначена Людмила Павлова

Фокусом деятельности нового топ-менеджера станет дальнейшее развитие сетей 3G и 4G, качественное усиление связи и оптимизация сети «МегаФон» в регионе.

Мы продолжим расширять зону покрытия надежной связи, акцентируя внимание на качество голосовых услуг и увеличение скорости мобильного интернета. Людмила имеет богатый опыт работы в сфере телекоммуникаций, под ее руководством успешно прошла подготовку телеком-инфраструктура к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи и Гран-при России «Формулы 1». Уверен, что технические знания Людмилы помогут еще больше улучшить качественные характеристики нашей сети прокомментировал директор Свердловского отделения «МегаФона» Алексей Воронин.

МегаФон всегда являлся технологическим лидером, и моя задача в новом коллективе не только удержать, но и укрепить первенство оператора. В наших планах модернизация существующей инфраструктуры и строительство новых объектов связи, чтобы предоставлять качественный и доступный сервис как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах отметила Людмила Павлова, руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона».

Людмила Павлова сменила на данной должности Сергея Чурина, который принял решение заняться собственными проектами.

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