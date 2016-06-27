Руководителем по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона» назначена Людмила Павлова
Впервые в истории филиала строительство сети в регионе оператор доверил в женские руки - руководителем по инфраструктуре Свердловского отделения компании «МегаФон» назначена Людмила Павлова.
Фокусом деятельности нового топ-менеджера станет дальнейшее развитие сетей 3G и 4G, качественное усиление связи и оптимизация сети «МегаФон» в регионе.
Мы продолжим расширять зону покрытия надежной связи, акцентируя внимание на качество голосовых услуг и увеличение скорости мобильного интернета. Людмила имеет богатый опыт работы в сфере телекоммуникаций, под ее руководством успешно прошла подготовку телеком-инфраструктура к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи и Гран-при России «Формулы 1». Уверен, что технические знания Людмилы помогут еще больше улучшить качественные характеристики нашей сети прокомментировал директор Свердловского отделения «МегаФона» Алексей Воронин.
МегаФон всегда являлся технологическим лидером, и моя задача в новом коллективе не только удержать, но и укрепить первенство оператора. В наших планах модернизация существующей инфраструктуры и строительство новых объектов связи, чтобы предоставлять качественный и доступный сервис как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах отметила Людмила Павлова, руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона».
Людмила Павлова сменила на данной должности Сергея Чурина, который принял решение заняться собственными проектами.
Биографическая справка
Людмила Павлова родилась 10 сентября 1977 года в городе Макеевка Донецкой области. Окончила Северо-Западный государственный технический университет по специальности «Радиотехника». Свою карьеру в сфере телекоммуникаций Людмила начала в 2009 году в компании ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ» с должности инженера транспортной сети.Работала начальником эксплуатации сети широкополосного доступа (ШПД), начальником отдела эксплуатации сети и техническим директором Сочинского филиала ОАО «ВымпелКом».