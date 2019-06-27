В Нижнем Тагиле коммерсант подозревается в сокрытии 26 миллионов рублей
Сегодня, 08:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила в отношении 32-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, подозреваемый, зная, что у юридического лица имеется задолженность по налогам на сумму 17 миллионов рублей, в период с ноября 2018 года по март 2019 года совершил сокрытие денежных средств. В общей сложности мужчина сокрыл 26 миллионов рублей, за счет которых должно было быть проведено взыскание долгов по налогам.
В настоящий момент ведутся мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, решается вопрос о принятии обеспечительных мер с целью последующего возмещения ущерба.
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