В Нижнем Тагиле коммерсант подозревается в сокрытии 26 миллионов рублей

По версии следствия, подозреваемый, зная, что у юридического лица имеется задолженность по налогам на сумму 17 миллионов рублей, в период с ноября 2018 года по март 2019 года совершил сокрытие денежных средств. В общей сложности мужчина сокрыл 26 миллионов рублей, за счет которых должно было быть проведено взыскание долгов по налогам.