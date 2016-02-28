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Начались испытания созданного в Нижнем Тагиле военного тягача, предназначенного для службы в Арктике (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начались испытания созданного в Нижнем Тагиле военного тягача, предназначенного для службы в Арктике (ФОТО)

28 февраля 2016, 12:00ЭкономикаПавел Щербина
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