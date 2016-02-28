Начались испытания созданного в Нижнем Тагиле военного тягача, предназначенного для службы в Арктике (ФОТО)

РИА Новости сообщают о том, что начались испытания опытного образца арктического тягача, прототип которого был продемонстрирован на выставке вооружения RAE-2015.

Топ-менеджер Вячеслав Халитов отметил, что на универсальной арктической платформе, которую планирует создать предприятие, будут выпускаться машины, имеющие различное назначение.

TagilCity.ru напоминает о том, что в последнее время «Уралвагонзавод» часто фигурирует в федеральных СМИ. Чаще в негативном свете. Общероссийский резонанс вызвал пышный банкет по случаю юбилея гендиректора на фоне протестов против сокращений на предприятии.

Станет ли новый тягач поводом для гордости Нижнего Тагила и УВЗ или он, как и «Армата», будет глохнуть в самые ответственные моменты — покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.

Фото: rae2015.ru