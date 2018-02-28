Банк «НЕЙВА» повышает процентную ставку по текущим счетам до 5,75% годовых!
28 февраля, 15:55Экономикаoffice@tagilcity.ru
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С 1 марта 2018 г банк повышает процентную ставку по остаткам на текущих счетах физических лиц в рублях РФ с 4% годовых до 5,75% годовых и вошёл в число банков, предлагающих наиболее выгодные ставки по остаткам на картах.
Ставки по остаткам в иностранной валюте и ставки по вкладам остаются без изменений. Более подробно с новыми условиями банковских вкладов и текущих счетов можно ознакомиться на сайте банка НейваБанк.рф.
Также на сайте банка можно оформить онлайн заказ карты с получением в любом офисе банка во всех городах присутствия.
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