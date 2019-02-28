Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина возглавила нефтяную компанию мужа
Директор телекомпании «Телекон», а также совладелица ИА «Все новости» и рекламного агентства «Идея» Ирина Пудовкина стала директором ООО «Уралконтрактнефть-НТ». Соответствующая запись в Единый госреестр юридических лиц была внесена еще в декабре 2018 года.
Как рассказала TagilCity.ru сама Пудовкина, она стала руководителем одного из подразделений холдинга «Уралконтрактнефть», которое занимается оптовыми продажами топлива. Предложение возглавить фирму ей сделал супруг Вадим Батарев, являющийся соучредителем нефтяной компании.
Моим основным местом работы остается «Телекон». В данную компанию меня пригласили на должность антикризисного менеджера, и я приняла это предложение,говорит Ирина Пудовкина.
До декабря 2018 года директором ООО «Уралконтрактнефть-НТ» был Александр Русаков, который возглавлял компанию с 2002 года.
По мнению собеседников TagilCity.ru, смена руководителя может быть связана с разделом топливной компании, одним из бенефициаров которой считается семья экс-мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. «Уралконтрактнефть» основана в Нижнем Тагиле в 1993 году.