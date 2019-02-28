Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина возглавила нефтяную компанию мужа

Как рассказала TagilCity.ru сама Пудовкина, она стала руководителем одного из подразделений холдинга «Уралконтрактнефть», которое занимается оптовыми продажами топлива. Предложение возглавить фирму ей сделал супруг Вадим Батарев, являющийся соучредителем нефтяной компании.

Моим основным местом работы остается «Телекон». В данную компанию меня пригласили на должность антикризисного менеджера, и я приняла это предложение,говорит Ирина Пудовкина.

До декабря 2018 года директором ООО «Уралконтрактнефть-НТ» был Александр Русаков, который возглавлял компанию с 2002 года.