«Блат» может быть приравнен к взяткам в России
28 марта 2017, 13:45Экономика
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Группа государств, выступающих против коррупции, в которую входит и Россия, рекомендует ввести новые поправки в УК РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции», расширяющие понятие взятки.
Минюст РФ разработало новые поправки, которые приравняют к коррупции помощь чиновникам в карьере, организации отдыха и зачислении детей в вуз, сообщает газета «Известия».
Ведомство выступило с предложением ввести уголовное наказание коррупционеров, оказывающих услуги неимущественного характера за предоставление незаконных преимуществ. Введение новых поправок сможет заполнить сложившийся пробел в законодательстве, касающийся оказания нематериальных услуг, так называемого «блата».
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