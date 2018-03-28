Екатеринбургский «Водоканал» потратит 5 млн рублей для найма коллекторов

МУП «Водоканал» Екатеринбурга разместил на сайте государственных закупок тендер на заключение договора с коллекторами до 30 апреля 2019 года. Прием заявок закончится 17 апреля.

В том числе неустойку по договорам на получение питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, типовым договорам холодного водоснабжения, типовым договорам водоотведения, единым типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения сообщается в документе.