Торговая сеть «Лента» подала в суд на правительство Свердловской области
28 марта, 20:00Экономика
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26 марта в Арбитражный суд Свердловской области обратилась торговая сеть «Лента». Иск направлен против правительства региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Производство еще не началось, поэтому детали и суть иска неизвестны. Предполагается, что требования «Ленты» связаны с определением кадастровой оценки имущества и земли торговой сети.
Подобные споры уже происходили в Екатеринбурге. Ранее с подобными претензиями обращались ТРЦ и бизнес-центры. Znak.com называет среди них «Кировский», «Восточный» и «Антей».
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