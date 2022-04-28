Буцаев: РЭО будет продавать зеленые облигации

Российский экологический оператор и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве с целью привлечения финансирования в инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соглашение было подписано 27 апреля этого года, пишет 360tv.ru. Его предметом стали договоренности по выкупу Россельхозбанком облигаций РЭО на сумму 55 миллиардов рублей. Пять миллиардов из указанной суммы банку уже предоставило Правительство России. Предполагается, что всего до конца 2024 года наблюдательный совет ППК «РЭО» выпустит зеленых облигаций на сумму 100 миллиардов рублей. Вырученные с продажи средства пойдут на строительство объектов по обращению с ТКО. Оставшиеся 45 миллиардов рублей РЭО собирается привлечь за счет других инвесторов: это могут быть как юридические, так и физические лица. Планы РЭО распространяются на проекты, цель которых — реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в рамках национального проекта «Экология». «РЭО будет выпускать облигации под конкретные проекты, которые будут отбираться в ходе сотрудничества», — отметил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. По его словам, при заинтересованности Россельхозбанк выкупит облигации, и за счет средств, полученных с их размещения, можно будет возводить новые объекты. Уже назван первый проект, на осуществление которого будут направлены инвестиции. Это завод в Магаданской области, современное предприятие по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов с сортировкой крупногабаритных отходов. Появление в регионе подобного завода позволит региону сократить образование отходов на полигонах в два раза и увеличить сортировку до 100%. Ожидается, что завод станет первым концессионным объектом, построенным за счет размещения облигаций РЭО. Если говорить о зеленых облигациях, то для привлечения большого числа инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга одного из ведущих российских рейтинговых агентств — «Эксперт РА». Теперь, когда ППК «РЭО» имеет кредитный рейтинг на уровне ruA, компания получает возможность выйти на фондовый рынок. Также после внедрения стратегических документов, утверждающих базовые подходы к устойчивому развитию, РЭО приобрел рейтинг ESG на уровне ESG-II© со стабильным прогнозом, рассказал Денис Буцаев.

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