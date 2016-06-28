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За ущерб в 11,6 млн рублей чиновник Свердловской области отстранен от должности, на его имущество наложен арест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За ущерб в 11,6 млн рублей чиновник Свердловской области отстранен от должности, на его имущество наложен арест

28 июня 2016, 10:35Экономика
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