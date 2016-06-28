За ущерб в 11,6 млн рублей чиновник Свердловской области отстранен от должности, на его имущество наложен арест

В ходе проведения инспекции сотрудниками прокуратуры было обнаружено, что при выполнении программы по переселению жителей Камышлова из аварийного жилья глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев систематически превышал должностные полномочия, нанеся тем самым подведомственному муниципальному образованию материальный ущерб в размере более 11 600 000 рублей.

В связи с чем, прокуратура направила в суд иск о взыскании с бывшего главы муниципалитета в пользу Камышловского городского округа суммы причиненного ущерба.

В мае текущего года на время ведения следственных действий глава муниципалитета был отстранен от замещаемой должности по решению суда.

27 июня Камышловским городским судом на имущество обвиняемого был наложен арест.