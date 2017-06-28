Сбой в работе производства произошел на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле: рабочие сообщают о хакерской атаке

Собеседники TagilCity.ru сообщают, что сбой в работе производственной машины вызван сетевыми неполадками.

По комбинату отключился интернет, не было связи между цехами. На доменных печах мониторы также отключились, но сами печи работали рассказал журналистам TagilCity.ru работник доменного цеха ЕВРАЗ.

Проблемы с компьютерами, по данным работников ЕВРАЗ-НТМК (Нижнетагильского металлургического комбината), связаны с хакерской атакой.

Подключенные к локальной сети компьютеры всё ещё не работают ни в одном цехе. На компьютерах появились баннеры, требующие заплатить 300$ отметил другой работник.

Сами сотрудники предприятия связывают произошедший инцидент с хакерской атакой, от которой пострадали и многие другие крупные предприятия в России и за её пределами.

Частично производство продолжается. Что называется, в ручном режиме. Завтра должна была состояться выплата аванса. Теперь опасаюсь, что аванс могут задержать поделился тревогой с журналистами TagilCity.ru работник ЕВРАЗ-НТМК.

Получить оперативный комментарий от официальных представителей ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле не удалось.