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Сбой в работе производства произошел на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле: рабочие сообщают о хакерской атаке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбой в работе производства произошел на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле: рабочие сообщают о хакерской атаке

28 июня 2017, 13:00ЭкономикаПавел Щербина
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