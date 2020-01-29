«Вот у кого дела плохи». Свердловские коммунисты предложили продать Ельцин Центр

На своей странице «ВКонтакте» Ивачёв пишет, что фонд Ельцина в качестве оплаты долга перед казной Свердловской области передал в государственную собственность помещения Ельцин Центра общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Однако после этого, по его словам, министерство по управлению государственным имуществом вернуло Ельцин Центр обратно фонду на условиях безвозмездной аренды.

Ну то есть, мы с вами дали Ельцин Центру денег, после чего чиновники решили простить часть долга таким нехитрым способом. Якобы дела у фонда совсем плохи, надо помочь,пишет Ивачёв.

Депутат также сообщает, что на самом деле у фонда Ельцина всё хорошо: в здании находится 74 арендатора, а официальная отчетность на сайте фонда говорит о том, что на начало 2019 года у него на счетах скопилось 1.2 миллиарда рублей.

Вот у кого дела плохи, так это у нашей области. Дефицит бюджета — 29 миллиардов рублей. Для его покрытия в этом году планируется приватизация государственного имущества, в том числе весьма прибыльного. Например птицефабрик «Свердловская» и «Рефтинская»,добавляет Александр Ивачёв.

По словам политика, партия КПРФ уверена, что в первую очередь нужно продавать такие активы, как «непрофильное» здание Ельцин Центр.