Информирование граждан о потере средств при переходе между НПФ может быть возложено на Пенсионный фонд России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла решение об информировании российских граждан о возможной потере инвестиционного дохода при смене НПФ, сообщает газета «Известия».

Ранее эту функцию предполагалось возложить на негосударственные пенсионные фонды.

Схема будет действовать следующим образом: гражданин, решивший сменить НПФ, должен будет обратиться в ПФР, который сделает запрос в НПФ и после этого проинформирует обратившегося гражданина о размере теряемого дохода. На таком методе работы настаивает Минфин.

В свою очередь, ПФР выступает против такого варианта, так как для него это создает дополнительную нагрузку в работе. Помимо этого, у Пенсионного фонда нет технического обеспечения для совершения данного способа обмена информацией.

Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов и вовсе назвал такую идею «технологическим безумием», которое может обойтись в десятки миллиардов рублей.