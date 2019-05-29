Минфину России предложили запретить псевдопивные напитки

Согласно дынным организации, на данный момент псевдопивные напитки продаются как пивные, из-за более низкого акциза. Продукцию из этилового спирта с добавлением ароматических добавок и воды выдают за пивные напитки натурального брожения. По словам представителя «Опоры России», запрет позволит очистить рынок от «псевдопродукции». Минфин пообещал рассмотреть инициативу. В случае принятия предложения, такие коктейли могут подорожать примерно на 40%.