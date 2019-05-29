Минтруд России назвал самые востребованные профессии среднего звена

Рейтинг составлялся на основе частоты упоминаний участниками опроса. Профессия продавца кассира была упомянута 980 раз, а повара 862. Третье место занял педагог профессионального образования.

Также в первую десятку вошли профессии юриста, бухгалтера и медицинской сестры. Востребованность этих профессий связана с текучкой кадров, также заявлено в результатах исследования.