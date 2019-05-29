Минтруд России назвал самые востребованные профессии среднего звена
Сегодня, 10:37ЭкономикаФото: pixabay.com
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Больше всего в России востребованы профессии продавца-кассира и повара, сообщается в результатах опроса ВНИИ труда в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты. Было опрошено 26,9 тысяч организаций.
Рейтинг составлялся на основе частоты упоминаний участниками опроса. Профессия продавца кассира была упомянута 980 раз, а повара 862. Третье место занял педагог профессионального образования.
Также в первую десятку вошли профессии юриста, бухгалтера и медицинской сестры. Востребованность этих профессий связана с текучкой кадров, также заявлено в результатах исследования.
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