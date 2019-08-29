Консолидированная выручка ГК «Россети» выросла до 500 млрд рублей
«Россети» в первом полугодии 2019 года заработали более 500 миллиардов рублей. Этот объем денежных средств на 3% превышает аналогичный показатель 2018 года.
Издание «Новые известия» сообщает, что чистая прибыль группы компаний составила порядка 68 миллиардов рублей. Данный показатель также демонстрирует прирост - на 15,1%. Показатель EBITDA тоже возрос в объеме на 14,3% - до 167,7 миллиардов рублей.
В пресс-службе энергетической компании сообщили, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак положительно отнесся к инициативам компании по изменению законодательства. Стоит напомнить, что «Россети» выступали с инициативой об установлении долгосрочных тарифов для всех компаний, задействованных в сфере энергетики. Кроме того, компания выступила с предложением о модернизации системы льготного подключения, оплаты абонентами неиспользованного резерва, а также дифференциации тарифов ФСК. Подчеркивается, что позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев издал распоряжение для кабмина с целью утвердить инициативы «Россетей».
Стоит подчеркнуть, что группа компаний «Россети» теперь имеют возможность перенаправлять часть средств в счет дополнительной выплаты дивидендов. Это стало возможно благодаря внесенным в законодательство «Об электроэнергетики» изменениям. Согласно им, энергетические компании теперь могут регулировать тарифы на срок не менее пяти лет только исходя их принципов нормативов долгосрочной работы. То есть средства, которые останутся у компании в результате сокращения объема производственных затрат, компания может перенаправлять либо в счет улучшения инфраструктуры для повышения качества услуг, либо как дополнительные выплаты дивидендов акционерам.