Консолидированная выручка ГК «Россети» выросла до 500 млрд рублей

Издание «Новые известия» сообщает, что чистая прибыль группы компаний составила порядка 68 миллиардов рублей. Данный показатель также демонстрирует прирост - на 15,1%. Показатель EBITDA тоже возрос в объеме на 14,3% - до 167,7 миллиардов рублей.

В пресс-службе энергетической компании сообщили, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак положительно отнесся к инициативам компании по изменению законодательства. Стоит напомнить, что «Россети» выступали с инициативой об установлении долгосрочных тарифов для всех компаний, задействованных в сфере энергетики. Кроме того, компания выступила с предложением о модернизации системы льготного подключения, оплаты абонентами неиспользованного резерва, а также дифференциации тарифов ФСК. Подчеркивается, что позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев издал распоряжение для кабмина с целью утвердить инициативы «Россетей».