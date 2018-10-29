МВД потратит 3,6 млн на отопление Центра профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:10ЭкономикаФото: pixabay.com
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МВД потратит 3,6 млн рублей на теплоснабжение в Центре профессиональной подготовки «Главное управление МВД России по Свердловской области» по адресу ул. Металлургов, 15, в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом количество выделенных бюджетных средств может быть увеличено до стоимости фактически использованной тепловой энергии теплоносителя, в соответствии с существующей потребностью, указано в заявке, размещенной на сайте госзакупок.
Заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области».
Оплата будет происходить по тарифу за использование тепловой энергии – 1047,93 руб./ Гкал. На теплоноситель – 6,92 руб./ м3, в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области.
Срок контракта указан в заявке на оказание услуг теплоснабжения - в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
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