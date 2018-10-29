МВД потратит 3,6 млн на отопление Центра профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле

При этом количество выделенных бюджетных средств может быть увеличено до стоимости фактически использованной тепловой энергии теплоносителя, в соответствии с существующей потребностью, указано в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области».

Оплата будет происходить по тарифу за использование тепловой энергии – 1047,93 руб./ Гкал. На теплоноситель – 6,92 руб./ м3, в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области.