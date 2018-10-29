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МВД потратит 3,6 млн на отопление Центра профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Heating 463904 960 720

МВД потратит 3,6 млн на отопление Центра профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:10ЭкономикаФото: pixabay.com
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