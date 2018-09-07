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Новый пищеблок за 2,6 млн появится в медсанчасти МВД в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Biv 3898

Новый пищеблок за 2,6 млн появится в медсанчасти МВД в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:27ЭкономикаЮлия Суворова
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