Новый пищеблок за 2,6 млн появится в медсанчасти МВД в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет проведен ремонт помещений пищеблока филиала ФКУЗ МСЧ МВД России по Свердловской области, расположенного по адресу ул. Красноармейская, 81а. На это выделено 2,6 млн рублей.
Федеральное казенное учреждение здравоохранения МСЧ МВД РФ по Свердловской области разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика по капитальному ремонту пищеблока в здании больницы, расположенной на ул. Красноармейская, 81а в Нижнем Тагиле. На работы выделено 2,6 млн рублей.
Согласно проектной документации, подрядчик должен выполнить снятие дверных полотен и оконных коробок, разборку деревянных перегородок, перекрытий, полов и деревянных коробов.
Затем победитель аукциона должен оштукатурить стены, установить новые перегородки и конструкции, провести гладкую облицовку стен и окраску водоэмульсионными составами.
Также нужно будет оштукатурить потолок и окрасить его водоэмульсионной краской. Пол нужно будет покрыть плитами из керамогранита и произвести теплоизоляцию.
Помимо этого исполнитель должен установить дверные проемы, подоконники, окрасить их масляной краской.
Подрядчик также должен осуществить хозяйственные работы, в частности, прокладку водовода ГВС и ХВС, провести ремонт хозяйственно-бытовой канализации: заменить унитазы, раковины, смесители, душевые поддоны.
В перечень обязательных работ входит замена радиаторов отопления, замена грузового хозяйственного подъемника, прокладка новой вентиляции, демонтаж старого электроснабжения и прокладка новой проводки, а также установка освещения согласно техзаданию.
Помимо самого пищеблока, исполнитель также должен отремонтировать коридор.
Прием заявок от участников продлится до 25 сентября 2018 года, итоги будут подведены 29 сентября 2018 года.