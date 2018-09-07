Новый пищеблок за 2,6 млн появится в медсанчасти МВД в Нижнем Тагиле

Федеральное казенное учреждение здравоохранения МСЧ МВД РФ по Свердловской области разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика по капитальному ремонту пищеблока в здании больницы, расположенной на ул. Красноармейская, 81а в Нижнем Тагиле. На работы выделено 2,6 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчик должен выполнить снятие дверных полотен и оконных коробок, разборку деревянных перегородок, перекрытий, полов и деревянных коробов.

Затем победитель аукциона должен оштукатурить стены, установить новые перегородки и конструкции, провести гладкую облицовку стен и окраску водоэмульсионными составами.

Также нужно будет оштукатурить потолок и окрасить его водоэмульсионной краской. Пол нужно будет покрыть плитами из керамогранита и произвести теплоизоляцию.

Помимо этого исполнитель должен установить дверные проемы, подоконники, окрасить их масляной краской.

Подрядчик также должен осуществить хозяйственные работы, в частности, прокладку водовода ГВС и ХВС, провести ремонт хозяйственно-бытовой канализации: заменить унитазы, раковины, смесители, душевые поддоны.

В перечень обязательных работ входит замена радиаторов отопления, замена грузового хозяйственного подъемника, прокладка новой вентиляции, демонтаж старого электроснабжения и прокладка новой проводки, а также установка освещения согласно техзаданию.

Помимо самого пищеблока, исполнитель также должен отремонтировать коридор.