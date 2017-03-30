Нижний Тагил будет заниматься сельским хозяйством, пищевой промышленностью и туризмом
30 марта 2017, 08:40Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне стало известно о том, какими направлениями будут заниматься ведущие города Свердловской области, пишет 66.ru. До конца года в Министерство экономического развития будут направлены заявки на получение статуса ТОСЭР.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил, напомним, может стать территорией опережающего экономического развития. Заявки будут отправлены и от других городов – Серова, Асбеста, Качканара и Красноуральска.
Как сообщили в Министерстве инновационного развития региона, наш город будет работать в направлении легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Также в Нижнем Тагиле предлагают развивать сферы туризма, образования, медицины и определенные виды обрабатывающих производств.
Отметим, что в Асбесте будут добывать полезные ископаемые и производить минеральную продукцию, в Серове – развивать сельское хозяйство и пищевые продукты, в Красноуральске – обрабатывающие производства и лесное хозяйство, а в Качканаре – туризм.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей