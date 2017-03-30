Нижний Тагил будет заниматься сельским хозяйством, пищевой промышленностью и туризмом

Нижний Тагил, напомним, может стать территорией опережающего экономического развития. Заявки будут отправлены и от других городов – Серова, Асбеста, Качканара и Красноуральска.

Как сообщили в Министерстве инновационного развития региона, наш город будет работать в направлении легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Также в Нижнем Тагиле предлагают развивать сферы туризма, образования, медицины и определенные виды обрабатывающих производств.

Отметим, что в Асбесте будут добывать полезные ископаемые и производить минеральную продукцию, в Серове – развивать сельское хозяйство и пищевые продукты, в Красноуральске – обрабатывающие производства и лесное хозяйство, а в Качканаре – туризм.