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Завод в Баранчинском отключён от электричества из-за долга в 33 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завод в Баранчинском отключён от электричества из-за долга в 33 млн рублей

30 марта, 07:00Экономика
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