Завод в Баранчинском отключён от электричества из-за долга в 33 млн рублей

Такая сумма накопилась за семь месяцев неоплаченного потребления. В 2018 году предприятие продолжало использовать электричество на производственные нужды, по-прежнему не заплатив по счетам. Ежемесячно заводу требуется 1,1 млн кВт/ч на 4,2 миллионов рублей. Финансовая ситуация осложняется тем, что руководство завода нарушает исполнение графиков реструктуризации долга.