Сотрудники аппарата думы Нижнего Тагила обязаны предоставлять данные о криптовалютах

Кроме декларации о доходах и расходах, сотрудников муниципальной службы Нижнего Тагила в 2021 году обязали предоставлять сведения об имеющейся криптовалюте.

Это придется делать в рамках указа президента РФ Владимира Путина № 778 и Федерального закона «О противодействии коррупции», пишет АН «Между строк». В ходе заседания Нижнетагильской городской думы депутатами было принято решение по осуществлению отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой финансовой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Информация касается цифровых финансовых активов, прав и валют. При этом в расчет будет приниматься не только криптовалюта, которую имеет сам чиновник, но и та, что принадлежит его супруге и детям. В Нижнетагильском аппарате решение коснулось только четырех должностей — руководителя, начальника юридического отдела, главного специалиста юридического отдела аппарата и главного специалиста сектора учёта, отчётности, финансирования и муниципальных закупок для муниципальных нужд аппарата гордумы. По словам председателя гордумы Вадима Раудштейна, указ о цифровых активах был подписан 10 декабря 2021 года. В рамках этого закона предполагается, что работники, приступившие к обязанностям с 1 января по 30 июня 2021 года, обязаны уведомлять о наличии у них, их супругов и детей цифровых финансовых активов.

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