Рефинансирование долгов в МФО: на что идут должники?

Еще год назад рефинансировать кредиты (свести все долги в один) предлагали исключительно банки. Тогда их буквально захлестнули потоки заемщиков, за период кризиса просрочивших платежи по «старым» долгам. Но банки тщательно выбирали тех, кому можно предоставить услугу – не закредитованных, с хорошей кредитной историей, с регулярным доходом и, желательно, своих «зарплатников».

Некоторые МФО внедрили подобный продукт – на условиях, несколько отличающихся от банковских, но интересных для заемщиков. «МФО в условиях договора прописывают, что к рефинансированию принимаются займы, по которым внесен хотя бы 1 платеж, - говорит финансовый консультант Юлия Мирошкина. – Чтобы убедиться, что займ не имеет признаков мошенничества. Кроме того, по закону наличие этого платежа ограничивает первичного кредитора в начислении процентов двухкратным размером по отношению к сумме займа – значит, подлежащий выплате долг будет меньше. Популярные требования – чтоб кредитная история была хорошей, имелась работа в течение 3 месяцев, а просрочка платежей по займам не превышала 2-3 месяцев».

Эксперты финансового рынка говорят, что договор рефинансирования должен быть тщательно изучен заемщиком. Обратить внимание следует на следующее.

Запрет оформления новых займов и кредитов для заемщика в других финансовых компаниях, пока действует договор рефинансирования.

«Штрафные» санкции кредитора. Он имеет право выставить заемщику неустойку в размере 20% годовых от невыплаченного остатка суммы займа на момент нарушения заемщиком условий договора. Штраф накладывают за все – за утайку данных об имуществе; за отказ сообщить данные документов, если они изменились; за новый долг в другой МФО и многое другое.

Право кредитора потребовать возврата всей суммы займа с процентами, если вдруг ему станет известно о финансовых проблемах заемщика. То есть – в любой момент.

Право кредитора без согласия заемщика переуступить требование возврата долга «третьим лицам» - коллекторам.

Мнение эксперта

«По сути займ рефинансирования – обычный микрозайм крупного размера с залогом, - комментируют аналитики крупнейшего сервиса онлайн-займов «Робот Займер». - Процентные ставки на него по закону меньше, чем на займы «до зарплаты» - как раз потому, что в случае неплатежей залог будет реализован в пользу кредитора. Только в отличие от договора обычного микрокредита, здесь договор, обремененный сложными условиями».

Так, аналитики сервиса заметили, что кредитор в сделке рефинансирования наделяет себя правами действий, которые должны обезопасить его от банкротства и мошенничества клиента, и обеспечить прибыль от сделки. Получатели такой услуги – заведомо имеют долг у другого кредитора, поэтому у нового займодавца велики риски невозврата денег.

Займ рефинансирования – сложный продукт, пользоваться которым следует осмотрительно, оценив свою выгоду и возможность выполнения всех условий. Иногда стоит рассмотреть альтернативный выход – если финансовая ситуация сложная, обратиться к своим кредиторам с просьбой пойти на уступки. Например, реструктуризировать займ, взять отсрочку по выплате, воспользоваться услугой рассрочки, пересмотреть график платежей. Ответственный и клиентоориентированный кредитор обязательно пойдет навстречу своему заемщику.

Светлана Москалева,