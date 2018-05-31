Ипотечная ставка в России опустилась ниже 9,6%

В России снижается ипотечная ставка, так, сейчас она опустилась ниже 9,6%. Это ведет к увеличению обращений за ипотекой. Ипотечный кредит за первые 3 месяца 2018 года взяли 424 тысячи россиян. Общая сумма ипотечных кредитов за этот период составила 831 млрд рублей, что на 77% превысило показатель предыдущего года.

При этом в апреле 2018 года ставка по ипотечному кредиту достигла исторического минимума – 9,57%. Не исключено ее дальнейшее снижение. В марте ипотечная ставка равнялась 9,64%, пишет «Интерфакс».

При этом отметим, что согласно указу президента России Владимира Путина, к 2024 году ставка по ипотечному кредиту должна быть не выше 8%, а все российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены жильем.