Икона и мощи святой Матроны Московской прибудут в Нижний Тагил 3 февраля

3 февраля в Нижний Тагил будут доставлены мощи и икона блаженной Матроны Московской. Они будут находиться в храме Воскресения Христова до 3 марта 2018 года. Работники храма уточняют, что встреча мощей будет происходить в 16:00 перед Всенощным бдением, после чего состоится молитва перед мощами.

Священнослужители приглашают всех желающих тагильчан помолиться перед иконой и мощами блаженной Матроны. По рассказам старцев, при жизни она могла своими молитвами исцелять болезни, а также предсказывала беды. Люди приходили к ней в самых сложных ситуациях, и женщина старалась помочь всем.

После смерти она была признана святой. Сейчас ее считают одной из самых почитаемых святых в России. Матрона Московская, как утверждают священнослужители, и сейчас продолжает помогать людям: многие, приложившись к ее мощам, исцеляются от болезней или решают мучившие их повседневные проблемы.