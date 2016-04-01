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Нижний Тагил и Екатеринбург попросили создать государственную целевую программу для празднования 300-летия обоих городов (ФОТО)
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Нижний Тагил и Екатеринбург попросили создать государственную целевую программу для празднования 300-летия обоих городов (ФОТО)

1 апреля 2016, 20:00Свободное времяДенис Таратонов
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