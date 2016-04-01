Нижний Тагил и Екатеринбург попросили создать государственную целевую программу для празднования 300-летия обоих городов (ФОТО)

300-летие в Нижнем Тагиле встретят немного раньше, чем в Екатеринбурге. Во время общения с прессой Сергей Носов высказал мысль, что в организации юбилея необходимо двигаться к сотрудничеству двух крупнейших городов Свердловской области:

Есть определенный смысл в передаче эстафеты 300-летия от Нижнего Тагила Екатеринбургу. В этом направлении сотрудничества городов и будем двигаться сказал он.

Александр Якоб, в свою очередь, рассказал, что на прошлой неделе было высказано предложение о разработке государственной целевой программы на уровне Свердловской области о праздновании юбилейных дат Нижнего Тагила и города Екатеринбурга.

Существующее положение не предполагает каких-то объектов капитального строительства. Это больше направлено на сам праздник, подготовку к нему, реставрацию исторических мест. А вот что-то интересное, материальное, красивое, что называется, навсегда оставить в честь 300-летия, это будет затруднительно за счет федеральных средств, а государственная целевая программа вполне могла бы это сделать.

К сожалению, пока это предложение не получило положительного отклика.

Если относиться не только к 300-летию, но и развитию наших городов, серьёзно, то я искренне считаю, что такая программа должна появиться в честь 300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга. А если несерьезно, то это стоит рассматривать чисто как пиар-акцию. Вы знаете девиз Нижнего Тагила: «Не словами, а делами» сделал заключение Сергей Носов в конце встречи.