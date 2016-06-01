Нижнетагильский танцевально-хореографический коллектив «Созвездие» стал обладателем Гран-при конкурса «Звездочка ЕВРАЗ-2016» (ФОТО)

Шоу-балет «Альянс» получил победу среди танцевальных коллективов. Совсем юные исполнители из Качканара Алина Хаматова и группа со знакомым названием «Непоседы» получили специальные призы. Исполнившей на фортепиано пьесу Шопена Анастасии Гасниковой не нашлось равных среди исполнителей-инструменталистов. Лучший спортивный номер и специальный приз получила хореографическая студия «Фиеста» из Качканара.

Появилась в этом году новая категория конкурса – «Юный художник». Здесь тоже были победители: Вера Черная, Елизавета Садовничая, Вячеслав Шишкин, чьи родители работают на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.

Все победители «Звездочки ЕВРАЗа» были награждены дипломами, подарками и сертификатами от компании.

В конкурсе приняли участие более 1000 детей, было исполнено почти 150 творческих композиций и более 200 рисунков было представлено жюри. И все это - творческие, одаренные ребята, которые активно пропагандируют культуру, наделенные талантом дети металлургов и горняков.