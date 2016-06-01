Нижнетагильский танцевально-хореографический коллектив «Созвездие» стал обладателем Гран-при конкурса «Звездочка ЕВРАЗ-2016» (ФОТО)
Уже в седьмой раз «Звездочки ЕВРАЗа-2016» порадовали зрителей творческими номерами. Это – корпоративный конкурс, в котором принимают участие дети работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и других дочерних обществ и детских домов. Победителям, коллективу «Созвездие», вручен приз – сертификат на 35 тысяч рублей, который будет направлен на развитие коллектива.
Шоу-балет «Альянс» получил победу среди танцевальных коллективов. Совсем юные исполнители из Качканара Алина Хаматова и группа со знакомым названием «Непоседы» получили специальные призы. Исполнившей на фортепиано пьесу Шопена Анастасии Гасниковой не нашлось равных среди исполнителей-инструменталистов. Лучший спортивный номер и специальный приз получила хореографическая студия «Фиеста» из Качканара.
Появилась в этом году новая категория конкурса – «Юный художник». Здесь тоже были победители: Вера Черная, Елизавета Садовничая, Вячеслав Шишкин, чьи родители работают на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.
Все победители «Звездочки ЕВРАЗа» были награждены дипломами, подарками и сертификатами от компании.
В конкурсе приняли участие более 1000 детей, было исполнено почти 150 творческих композиций и более 200 рисунков было представлено жюри. И все это - творческие, одаренные ребята, которые активно пропагандируют культуру, наделенные талантом дети металлургов и горняков.
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