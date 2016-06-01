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Нижнетагильский танцевально-хореографический коллектив «Созвездие» стал обладателем Гран-при конкурса «Звездочка ЕВРАЗ-2016» (ФОТО)
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Нижнетагильский танцевально-хореографический коллектив «Созвездие» стал обладателем Гран-при конкурса «Звездочка ЕВРАЗ-2016» (ФОТО)

1 июня 2016, 11:55Свободное время
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