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Бесплатные танцевальные занятия в парке Бондина будут проходить в июне для тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бесплатные танцевальные занятия в парке Бондина будут проходить в июне для тагильчан

1 июня, 15:05Свободное время
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