Бесплатные танцевальные занятия в парке Бондина будут проходить в июне для тагильчан
1 июня, 15:05Свободное время
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В июне запускается новый проект в Нижнем Тагиле «Танцуй ГОРОД».
Сюжеты: Нижний Тагил
Нестандартный проект «Танцуй ГОРОД» организован в Нижнем Тагиле при участии Парка им. Бондина. Данное событие приурочено к юбилею Дома детского творчества Тагилстроевского района.
К участию в программе приглашаются все желающие, без возрастного ограничения. Всем активистам обещаны сюрпризы.
В рамках проекта будут организовываны бесплатные занятия по обучению танцу на центральной площади парка им. Бондина. В дальнейшем планируется представить его в виде флешмоба на различных площадках Нижнего Тагила.
Занятия будут проводиться 10, 16, 23 и 30 июня с 17:00 ДО 18:00.
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