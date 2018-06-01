Бесплатные танцевальные занятия в парке Бондина будут проходить в июне для тагильчан

Нестандартный проект «Танцуй ГОРОД» организован в Нижнем Тагиле при участии Парка им. Бондина. Данное событие приурочено к юбилею Дома детского творчества Тагилстроевского района.

К участию в программе приглашаются все желающие, без возрастного ограничения. Всем активистам обещаны сюрпризы.

В рамках проекта будут организовываны бесплатные занятия по обучению танцу на центральной площади парка им. Бондина. В дальнейшем планируется представить его в виде флешмоба на различных площадках Нижнего Тагила.

Занятия будут проводиться 10, 16, 23 и 30 июня с 17:00 ДО 18:00.