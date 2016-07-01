В лагере отдыха под Нижним Тагилом дети познакомились с правилами безопасности на воде (ФОТО)

В детский лагерь «Уральский огонек» к ребятам приехали спасатели, чтобы рассказать им о том, как соблюдать правила безопасности на водных объектах в летний период. В первую очередь они поговорили с ребятами о безопасности при купании. Гости рассказали, как выбрать место для плавания и как заходить в воду. Во время купания с любым тагильчанином может случиться неожиданность — конечности может свести судорога, в рот или нос попасть вода, рядом кто-то может начать тонуть. Спасатели подробно объяснили детям, как вести себя во всех этих случаях.

Но не только купаться любят в Нижнем Тагиле. Другим популярным видом отдыха является плавание на различных лодках, катамаранах и прочих плавательных средствах. Ребята узнали, какие предметы обязательно должны быть на них. Особенно гости отметили необходимость наличия спасательного жилета у каждого пассажира, причем обязательно подходящего по размеру. Если жилет будет велик, человек, а особенно ребёнок, может из него просто выскользнуть. Это обстоятельство даже продемонстрировали на практике, надев жилет одного размера на рослого парня и стройную девочку. При имитации падения в воду девочка из жилета выпала.

В завершении учебного мероприятия детям показали фильм, в котором демонстрировались приёмы самоспасения и спасения утопающих на воде.