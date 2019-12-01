Дед Мороз, Человек-синяк и динозавр: в Екатеринбурге прошёл зимний полумарафон
Сегодня, 19:36Свободное времяФото: Е1.ru
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1 декабря в центре Екатеринбурга прошел зимний полумарафон «Европа — Азия», где участники на выбор могли пробежать 7 или 21,1 км, пишет Е1.
Некоторые любители бега предпочли преодолеть дистанцию в костюмах Снегурочек, Дедов Морозов, йети, различных зверей, а также Человека-синяка и динозавра. Кроме того, спортсмены участвовали со своими детьми, некоторые из них ещё лежали в коляске.
Дистанции бежали как дети, так и пожилые люди. Одному из молодых бегунов стало плохо — его увезли на скорой.
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