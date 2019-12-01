Дед Мороз, Человек-синяк и динозавр: в Екатеринбурге прошёл зимний полумарафон

Некоторые любители бега предпочли преодолеть дистанцию в костюмах Снегурочек, Дедов Морозов, йети, различных зверей, а также Человека-синяка и динозавра. Кроме того, спортсмены участвовали со своими детьми, некоторые из них ещё лежали в коляске.