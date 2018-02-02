Тагильчане необычно поздравили волгоградцев с юбилеем битвы под Сталинградом (ВИДЕО)

31 января на УВЗ прошла экскурсия, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. Тагильчанам показали знаменитые танки Т-З4, ставшие по признанию военных, одним из лучших оружий Второй мировой войны.

В какой-то момент в ангаре погас свет, заиграла музыка и зазвучали песни военных лет. Позже прожекторы осветили ярко-зеленый танк с красной звездой и надписью: «За родину». С военной техники посетителей приветствовали участники флешмоба, которые были одеты в форму танкистов.

Это было неожиданно. У меня были мурашки по коже. Так волнительно! Я сначала очень испугалась: свет неожиданно исчез. Но когда заиграли песни военных лет, стало душевно, мы все объединились, мы все почувствовали наше единство и общее горе, которое навсегда останется в памяти рассказала TagilCity.ru посетительница экскурсии Екатерина.

Участники флешмоба записали и отправили в город на Волге видеообращение, которое транслировалось на волгоградском ГТРК. В нем они поздравили жителей города-героя с юбилеем великого сражения.

Фото: «75-летию победы в Сталинградской битве», Уралвагонзавод

Флешмоб, организованный работниками УВЗ, стал сюрпризом для тагильчан и признанием для жителей Волгограда. Города, находящиеся на расстоянии 1,5 тысячи километров, объединило общее историческое прошлое.

В Нижний Тагил в 1942 году был эвакуирован Сталинградский танковый завод, а вместе с ним и 2500 жителей города на Волге. Некоторые остались на Урале навсегда.

На Сталинградский фронт из Нижнего Тагила была отправлена танковая колонна «Тагильский рабочий», созданная на деньги тагильчан. 24 тагильских танка Т-34 приняли участие в боевых действиях при Сталинградской битве.

Фото: «75-летию победы в Сталинградской битве», Уралвагонзавод

На необычной экскурсии УВЗ молодые тагильчане весело передавали приветы волгоградцам, а пожилые – не сдерживали слез. Участники акции поздравили Сталинград с победой, а Волгоград с праздником:

Память об этих страшных днях объединила нас всех вместе: тагильчан и волгоградцев. И только благодаря активной жизненной позиции и любви к своей родине, мы будем сильными. Нельзя оставаться равнодушными. С победой, Сталинград, с праздником, Волгоград!