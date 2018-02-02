«Ученик года-2018» был выбран в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 февраля прошёл финал конкурса «Ученик года-2018». На сцене ГДДЮТ встретились 7 учащихся школ Нижнего Тагила, готовых побороться за первое место.

Конкурсантам предстояло пройти ряд этапов, в которых они показали себя. Участники демонстрировали творческие презентации, танцевали и читали стихотворения, работали в команде и презентовали заранее подготовленную инфографику на театральную тему.

Учащаяся школы №95 Анна Мищенко набрала больше всего баллов и заняла первое место, получив в качестве приза 10 тыс. рублей. На втором и третьем месте оказались учащиеся Лицея и школы №90 Пётр Пивоваров и Марина Соловьёва. Они получили в качестве приза 7 и 5 тыс. рублей. Приз зрительских симпатий достался учащейся школы №40 Марии Кавун.

Как сообщает пресс-служба Городского Дворца детского и юношеского творчества, победители и призёры городского этапа смогут принять участие в областном конкурсе «Ученик года-2018», который пройдёт в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба Городского Дворца детского и юношеского творчества