Куда сходить на майские праздники в Нижнем Тагиле

День Победы

9 мая состоится традиционный парад военной техники. 1 мая на День труда все запланированные мероприятия были отменены в связи с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, но в День Победы для тагильчан всё-таки состоится праздник. Парад стартует в 10.00 на проспекте Ленина в центре Нижнего Тагила. В этом году планируется участие 31 единицы военной техники. Среди них легендарный танк Т34-85, танк Т90, различные орудия и боевые машины. Маршем пройдет ракетная дивизия, сотрудники МЧС и Росгвардии, а также горожане в запасе, проходившие службу в ВДВ и пограничных войсках.