Куда сходить на майские праздники в Нижнем Тагиле

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Президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости предоставить россиянам каникулы в мае, с 1 по 10 число. В Нижнем Тагиле возможно не только отдохнуть «как обычно», жаря шашлыки на даче или гуляя по паркам, но и посетить интересные места, поучаствовать в мероприятиях. После прочтения, каждый тагильчанин сможет сам решить, с кем и куда сходить на майские праздники.
Любители активного отдыха могут прокатиться на внедорожниках. Мероприятие проводится в любую погоду. На выбор тагильчанам и гостям города предлагается три маршрута — «Перевал Синие горы», «Голубые озера» или «Валегин бор». Поездка занимает весь день.
На горе Белой предлагается совершить поездку на велосипеде. Во время движения туристы смогут полюбоваться красивыми местами и подышать горным воздухом. Продолжительность велосипедного путешествия составляет около 40 минут.
Посмотреть на Нижний Тагил с высоты получится во время автобусного тура на гору Долгая. Участники смогут понаблюдать за городом с Лисьей горы, а затем с одной из самых высоких точек.
Пешей прогулкой можно отправиться по маршруту «Малахитовая Линия». В нее входят 30 самых известных достопримечательностей города, в том числе музеи. Прогулка займет около 2,5-3 часов. Решившимся предстоит преодолеть почти шесть километров. Начинается маршрут от памятника Черепановым у Драмтеатра и заканчивается у светомузыкального фонтана на набережной Нижнетагильского пруда.
Верующих приглашают 4 мая на праздник Иверской иконы Божьей Матери в Петропавловский храм поселка Черноисточинск. Утром там состоится литургия, под руководством епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия. Пением будет сопровождать хор из Екатеринбурга.
Необычная выставка организована в районе ВМЗ, на улице Верхняя Черепанова, 1. Её назвали «Дама сдавала в багаж». Среди экспонатов вещи, забытые пассажирами при проезде на железнодорожном транспорте. А также билеты, вагоны, старый паровоз и старинный вокзал. Посетителям расскажут историю и о том, что брали с собой в дорогу век тому назад.
Для любителей музыки организованы сразу несколько мероприятий:
В Драматическом театре пройдет спектакль, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям будет показана инсценировка заслуженного артиста России Игоря Булыгина. Прозвучат песни, отрывки из произведений и стихи о войне.
Выставка в честь 75-летия тагильского фотографа Николая Антонова открылась в начале мая. В ней представлены работы фотохудожника, пейзажи, портреты жителей Нижнего Тагила.
Для детей предусмотрена особая форма экскурсии «Малахитовая линия» — «Малахитовый квест». Во время маршрута дети будут участвовать в конкурсах, отвечать на задания и зарабатывать баллы.
В афише «Магкого кинотеатра» ТЦ DEPO появились четыре мультика для детей. Это «Пчёлка Майя: Медовый движ», «Зверокрекеры», «Руфус. Хроники волшебной страны» и «Райя и последний дракон». Также в торговом центре работает развлекательный центр, детская комната, канатный парк.
Для детей от 12 лет в Молодежном театре 6 мая пройдет спектакль «Город, создающий облака», а для самых младших 7 и 8 мая в малом зале актеры покажут представление «Путешествие варенья. Бэби Чехов».
Цирк Нижнего Тагила вышел на каникулы, о чем сообщается на официальном сайте развлекательного учреждения. Кукольный театр также не будет работать. Однако, для тех, кого не способны остановить поездки в пригород, во все дни, кроме 4 мая, будет работать частный зоопарк GREENPOLL в селе Николо-Павловское.
9 мая состоится традиционный парад военной техники. 1 мая на День труда все запланированные мероприятия были отменены в связи с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, но в День Победы для тагильчан всё-таки состоится праздник. Парад стартует в 10.00 на проспекте Ленина в центре Нижнего Тагила. В этом году планируется участие 31 единицы военной техники. Среди них легендарный танк Т34-85, танк Т90, различные орудия и боевые машины. Маршем пройдет ракетная дивизия, сотрудники МЧС и Росгвардии, а также горожане в запасе, проходившие службу в ВДВ и пограничных войсках.
После парада у кинотеатра «Современник» будут исполнены военные песни, а затем состоится концерт в парке имени Бондина. Он начнется в 16.00. Еще один концерт пройдет в парке «Народный». Вечером жителей города ожидает салют.
Утро понедельника встретит тагильчан солнцем. Это последнее время, когда жители города смогут насладиться безоблачным небом в предстоящие выходные. Уже к обеду небо затянет облаками. Ранним утром ожидается +2 градуса, днем температура прогреется до +12. Ветер до пяти метров в секунду.
Самый теплый день в начале мая. Столбики термометров покажут до +26 градусов. Лучший день для отдыха на природе. Однако во время загородной поездки следует помнить, что в области действует предупреждение о высокой пожарной опасности, а сотрудники МЧС устраивают рейды и не рекомендуют разводить костры.
Теплое утро до +17 градусов постепенно перейдет в +12 градусов днем, а к вечеру похолодает до +5 градусов. Ожидается ветер до шести метров в секунду.
В течение дня температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов.
Днем до +20 градусов, слабый ветер, до двух метров в секунду.
Тепло будет уже с утра — до +18 градусов. Днем от 19 до 20 градусов выше нуля, а к вечеру до +7 градусов.
День Победы традиционно встретит жителей города облаками и температурой +9 градусов утром, поэтому желающим посетить парад следует одеваться соответственно погоде. Днем и вечером потеплеет до +18 градусов.
День будет почти безветренным, до 1,5 метра в секунду днем. Столбики термометров покажут в течение дня от +17 до +20 градусов, а вечером ожидается похолодание до +9.
Примечательно, что во все дни майских праздников будет пасмурно. В то же время, синоптики не обещают дождей, поэтому выбор развлечений существенно расширяется от закрытых помещений, концертов и кино до активного отдыха, занятий спортом, экскурсий, прогулок и велосипедного пробега.