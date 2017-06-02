Музыкальные коллективы Нижнего Тагила приняли участие в первом городском фестивале детских духовых оркестров

В День защиты детей пять коллективов детских духовых оркестров подготовили часовую музыкальную программу для отдыхающих в парке Бондина. В ней участвовали три музыкальные школы города.

Открывал концерт ансамбль барабанщиков из музыкальной школы №3. Далее продолжил выступление коллектив из той же школы – духовой оркестр «Серебряный дождь».

Старейшее музыкальное учебное заведение Нижнего Тагила – музыкальную школу №1 – представлял ансамбль саксофонистов «Юниор». Они подготовили свою часть музыкальной программы в этот день.

Объединенный коллектив 95-й школы «Веселые ребята» выступил следующим. Марши и вальсы, исполненные на духовых инструментах коллективом музыкантов «Тутти» из ДМШ №2, завершили фестивальную программу.

Все музыкальные коллективы, участвовавшие в мероприятии, получили дипломы управления культуры администрации города.

Валерий Суров, возглавляющий отдел социальной политики администрации города, отметил:

Замечательно, что с проведением этого фестиваля в городе может появиться еще одна культурная традиция. Поздравляю всех юных музыкантов и их маленьких слушателей с праздником и началом летних каникул.