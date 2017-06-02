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Музыкальные коллективы Нижнего Тагила приняли участие в первом городском фестивале детских духовых оркестров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Музыкальные коллективы Нижнего Тагила приняли участие в первом городском фестивале детских духовых оркестров

2 июня 2017, 12:40Свободное время
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