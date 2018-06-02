Выставка «Медальерное искусство» открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На выставке «Медальерное искусство» посетителей ждут медали, изготовленные такими выдающимися художниками-медальерами Нижнего Тагила, как И.Я. Боголюбов, А.Г. Неверов, В.В. Бригаднов, П.И. Болюх и др.

В характерный мир медальерного искусства попадает посетитель экспозиции музея «Демидовская дача». Каждая медаль, серийная или эксклюзивная, имеет признанную художественную ценность.

Всего выставка включает в себя 60 экспонатов как из частных коллекций, так и из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника. Кроме того, будут представлены произведения художников-выпускников УУПИ разных годов выпуска.

Ознакомиться с предметами выставки могут и слабовидящие люди, как изучив медали руками, так и прочитав информацию, напечатанную шрифтом Брайля.

Посетить выставку можно до 20 августа 2018 года.

Фото: Нижнетагильский музей-заповедник