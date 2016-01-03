В США закрылся самый большой ресторан McDonald’s в мире

Ресторан, о котором идет речь, открылся в 1976 году рядом со знаменитым парком развлечений "Диснейленд" и славился своими огромными размерами.

При этом в здании закусочной, которое со стороны похоже на гигантскую коробку с картофелем-фри, также располагались боулинг, каток и зал с игровыми автоматами. Как сообщили представители McDonald's, на месте закрытой закусочной будет построено новое здание, в котором разместится гораздо больший ресторан этой всемирной известной сети - его площадь составит около 1750 кв. метров.