Тагильские волонтеры выступили на праздничном концерте в Черноисточинске (ФОТО)

Организаторы и жители поселка собрались в «Черноисточинском центре культуры и досуга». Зрителей собралось порядка 60 человек.

Свое умение плясать и петь показали им как местные творческие коллективы, так и гости из Нижнего Тагила. Тагильчане исполнили танец «Веселые девчата», а особый восторг у собравшихся вызвала «Лунная мелодия», которую спели дуэтом Юлия Тюлькина и Эдуард Сосновский.

Надо ли говорить, что концерт очень понравился всем пришедшим. Директор центра культуры и отдыха поблагодарила талантливых волонтеров:

Мы рады были принимать у себя ваших одаренных ребят. Приятно, что в сегодняшнее непростое время находятся люди, которые готовы своими талантами радовать людей в подобных благотворительных мероприятиях сказала она.

Волонтерская деятельность довольно развита в Нижнем Тагиле. К примеру, недавно в городе открылись дополнительные пункты питания для бездомных.

Для различных выступлений требуются хорошие костюмы. А для их шитья важно, чтобы инструмент под рукой был качественный. Например, швейная машина от компании fischbein.