Программа «Ревизорро» проверила Екатеринбург в преддверии ЧМ-2018 (ВИДЕО)

К примеру, в гриль-баре «Bukowski grill» продавали пиво гражданам, не достигшим 18-ти лет. Стоит сказать, что ранее программа «Ревизорро» уже проверяла это заведение, и оно не прошло проверку по той же причине. Также не прошел проверку хостел «Аврора», где было не достаточно чисто.