Секреты приготовления суши и роллов

На протяжении довольно длительного времени роллы были исключительно японским традиционным блюдом. Рецепт их приготовления даже хранился в тайне. Данное блюдо подавалось на стол как в будни, так и на праздники. Приготовление такого продукта для японцев – это не просто рядовой процесс, а целая философия. В других же странах к ним относятся не так щепетильно, и это не мешает поварам создавать роллы с совершенно новыми и неожиданными вкусами.

Немного истории

Расскажем о корнях этого блюда. Оно появилось в Японии, где рыба является основным продуктом питания уже много сотен лет. Это объясняется близостью и доступностью морских ресурсов. Думаем, мы не ошибёмся, что рыба – это один из основных источников дохода этой страны. Однако это скоропортящийся продукт. Сегодня всё решает охлаждение и заморозка. В древние же времена была консервация по особой технологии.

Кусок рыбы натирали солью и помещали под пресс в массу риса. Там он находился до момента употребления. Как правило, это позволяло рыбе оставаться относительно свежей в течение длительного времени. Интересно, что рис тогда не считался продуктом питания. Эту крупу использовали только для консервации. После завершения процесса её просто выкидывали.

И вот в XV веке вкусное сочетание риса и свежей рыбы наконец-то было обнаружено. Так и появились два традиционных блюда – роллы и суши. Сегодня их нельзя назвать сугубо японскими. По всему миру есть миллионы ресторанчиков, в которых можно попробовать это вкусное блюдо. Однако его легко приготовить и дома. Конечно, если сам процесс вам интересен. В противном случае рекомендуем заказывать роллы в ресторанах, где есть блюда оригинальных и интернациональных рецептов.

Что понадобится

Сегодня практически в любом крупном магазине можно купить специальный набор для приготовления роллов и суши. Несомненно, это очень полезный аксессуар. Он значительно упрощает процесс приготовления. Но мы не рекомендуем покупать такой набор в продуктовых или прочих неспециализированных магазинах. Скорее всего, он вас разочарует. Найдите магазины с товарами для восточной кухни в вашем городе или соответствующий сайт в интернете. Да, это выйдет немного дороже, но зато такой набор будет служить верой и правдой годами.

Далее потребуются ингредиенты. Список зависит от рецепта, личных предпочтений, финансовых возможностей. В своей статье мы опишем классический рецепт. Вам потребуется:

круглый рис;

листы нори;

кусочки лосося, тунца;

соевый соус;

сахар;

соль;

рисовый уксус.

Всё это найдётся в любом магазине. Приблизительная стоимость продуктов на 4 порции по 8 кусочков – 300–400 рублей. Зависит от того, как искать. Ещё потребуются маринованный имбирь и васаби. Если они вам не по вкусу, можно обойтись без этих добавок.

Процесс приготовления

Рис – одна из основных составляющих блюда. Он должен быть мягким и вязким. Нельзя его разваривать. Существует масса рецептов по приготовлению риса для суши. Мы советуем придерживаться классического. Для этого:

промываем крупу, оставляем в дуршлаге на 3–5 минут;

кладём рис в кастрюлю, заливаем водой (на 1 стакан крупы 1 ст. с четвертью воды);

варим 15 минут;

добавляем специальный соус (растопленная 1 ч. л. сахара, щепотка соли, 1 ст. л. рисового уксуса);

всё это перемешиваем, выкладываем в тарелку.

Всё, рис готов. Далее приступаем к созданию самих роллов. Для этого задействуем тот самый набор. Выкладываем на коврик лист водорослей нори, далее – прямоугольный слой риса толщиной 5–7 мм, затем идёт рыбная начинка. Всё это заворачиваем. Рекомендуем слегка помять ролл, пока он в коврике. Так он надёжнее склеится. Разворачиваем и разрезаем. Вот и всё.

Конечно, приготовив роллы дома, вы особо не сэкономите. Сделать это можно ради интереса. Если просто хочется вкусной и здоровой пищи, то лучше заказать их в проверенном ресторане.

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