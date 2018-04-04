Секреты приготовления суши и роллов
Что приходит на ум при упоминании кухни Японии? Правильно, суши и роллы. Эти блюда уже давно полюбились жителям большинства стран мира. Рестораны с суши и роллами есть по всей Европе, России, Америке, государствах СНГ, Азии. Почему они так популярны? Данные лакомства смело можно назвать интернациональными.
На протяжении довольно длительного времени роллы были исключительно японским традиционным блюдом. Рецепт их приготовления даже хранился в тайне. Данное блюдо подавалось на стол как в будни, так и на праздники. Приготовление такого продукта для японцев – это не просто рядовой процесс, а целая философия. В других же странах к ним относятся не так щепетильно, и это не мешает поварам создавать роллы с совершенно новыми и неожиданными вкусами.
Немного истории
Расскажем о корнях этого блюда. Оно появилось в Японии, где рыба является основным продуктом питания уже много сотен лет. Это объясняется близостью и доступностью морских ресурсов. Думаем, мы не ошибёмся, что рыба – это один из основных источников дохода этой страны. Однако это скоропортящийся продукт. Сегодня всё решает охлаждение и заморозка. В древние же времена была консервация по особой технологии.
Кусок рыбы натирали солью и помещали под пресс в массу риса. Там он находился до момента употребления. Как правило, это позволяло рыбе оставаться относительно свежей в течение длительного времени. Интересно, что рис тогда не считался продуктом питания. Эту крупу использовали только для консервации. После завершения процесса её просто выкидывали.
И вот в XV веке вкусное сочетание риса и свежей рыбы наконец-то было обнаружено. Так и появились два традиционных блюда – роллы и суши. Сегодня их нельзя назвать сугубо японскими. По всему миру есть миллионы ресторанчиков, в которых можно попробовать это вкусное блюдо. Однако его легко приготовить и дома. Конечно, если сам процесс вам интересен. В противном случае рекомендуем заказывать роллы в ресторанах, где есть блюда оригинальных и интернациональных рецептов.
Что понадобится
Сегодня практически в любом крупном магазине можно купить специальный набор для приготовления роллов и суши. Несомненно, это очень полезный аксессуар. Он значительно упрощает процесс приготовления. Но мы не рекомендуем покупать такой набор в продуктовых или прочих неспециализированных магазинах. Скорее всего, он вас разочарует. Найдите магазины с товарами для восточной кухни в вашем городе или соответствующий сайт в интернете. Да, это выйдет немного дороже, но зато такой набор будет служить верой и правдой годами.
Далее потребуются ингредиенты. Список зависит от рецепта, личных предпочтений, финансовых возможностей. В своей статье мы опишем классический рецепт. Вам потребуется:
- круглый рис;
- листы нори;
- кусочки лосося, тунца;
- соевый соус;
- сахар;
- соль;
- рисовый уксус.
Всё это найдётся в любом магазине. Приблизительная стоимость продуктов на 4 порции по 8 кусочков – 300–400 рублей. Зависит от того, как искать. Ещё потребуются маринованный имбирь и васаби. Если они вам не по вкусу, можно обойтись без этих добавок.
Процесс приготовления
Рис – одна из основных составляющих блюда. Он должен быть мягким и вязким. Нельзя его разваривать. Существует масса рецептов по приготовлению риса для суши. Мы советуем придерживаться классического. Для этого:
- промываем крупу, оставляем в дуршлаге на 3–5 минут;
- кладём рис в кастрюлю, заливаем водой (на 1 стакан крупы 1 ст. с четвертью воды);
- варим 15 минут;
- добавляем специальный соус (растопленная 1 ч. л. сахара, щепотка соли, 1 ст. л. рисового уксуса);
- всё это перемешиваем, выкладываем в тарелку.
Всё, рис готов. Далее приступаем к созданию самих роллов. Для этого задействуем тот самый набор. Выкладываем на коврик лист водорослей нори, далее – прямоугольный слой риса толщиной 5–7 мм, затем идёт рыбная начинка. Всё это заворачиваем. Рекомендуем слегка помять ролл, пока он в коврике. Так он надёжнее склеится. Разворачиваем и разрезаем. Вот и всё.
Конечно, приготовив роллы дома, вы особо не сэкономите. Сделать это можно ради интереса. Если просто хочется вкусной и здоровой пищи, то лучше заказать их в проверенном ресторане.
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