Товарищеский матч по мини-футболу прошёл в центре реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 июня, 07:05Свободное время
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Волонтёры фонда «Независимость» и участники программы социальной реабилитации провели товарищеские игры по мини-футболу в преддверии Чемпионата мира-2018.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 июня в преддверии главного футбольного события 2018 года волонтёры благотворительного фонда «Независимость» и пациенты центра реабилитации провели товарищеский матч по мини-футболу.
В этом матче не было победителей и проигравших, сообщает пресс-служба фонда.
Мы не отстаем от предыдущего чемпионата мира по футболу. Ушли уставшие, но довольные. Будем продолжать играть дальше. Настроены только на победу! -- рассказали участники турнира
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Фото: Пресс-служба фонда «Независимость»
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