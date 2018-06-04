Товарищеский матч по мини-футболу прошёл в центре реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 июня в преддверии главного футбольного события 2018 года волонтёры благотворительного фонда «Независимость» и пациенты центра реабилитации провели товарищеский матч по мини-футболу.

В этом матче не было победителей и проигравших, сообщает пресс-служба фонда.

Мы не отстаем от предыдущего чемпионата мира по футболу. Ушли уставшие, но довольные. Будем продолжать играть дальше. Настроены только на победу! -- рассказали участники турнира