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Православный молебен и семейный праздник пройдут в Нижнем Тагиле в День Петра и Февронии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Православный молебен и семейный праздник пройдут в Нижнем Тагиле в День Петра и Февронии

4 июля 2017, 09:00Свободное время
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