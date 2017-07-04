Православный молебен и семейный праздник пройдут в Нижнем Тагиле в День Петра и Февронии
4 июля 2017, 09:00Свободное время
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8 июля, в День семьи, любви и верности в Нижнем Тагиле пройдет ряд праздничных мероприятий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Основной праздник состоится на площадках в парке имени А.П.Бондина. Там установят сцену, будут работать аттракционы и фонтаны. Организаторами, добавим, выступили городские дворцы культуры, а также Сестры милосердия Нижнего Тагила и монахини из Скорбященского монастыря.
В этом храме утром пройдет богослужение у мощей святых Петра и Февронии. Далее празднование перенесется в парк Бондина, где впервые пройдет ярмарка Hand-Made. Средства будут переданы на благотворительность - в фонд «Ты не одна».
Помимо конкурсов, фотосессий, в рамках праздника пройдет чествование пар, которые прожили более 25 лет, и молодоженов.
Организаторы надеются, что в этот день погода не подведёт горожан.
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