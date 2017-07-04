Православный молебен и семейный праздник пройдут в Нижнем Тагиле в День Петра и Февронии

Основной праздник состоится на площадках в парке имени А.П.Бондина. Там установят сцену, будут работать аттракционы и фонтаны. Организаторами, добавим, выступили городские дворцы культуры, а также Сестры милосердия Нижнего Тагила и монахини из Скорбященского монастыря.

В этом храме утром пройдет богослужение у мощей святых Петра и Февронии. Далее празднование перенесется в парк Бондина, где впервые пройдет ярмарка Hand-Made. Средства будут переданы на благотворительность - в фонд «Ты не одна».

Помимо конкурсов, фотосессий, в рамках праздника пройдет чествование пар, которые прожили более 25 лет, и молодоженов.

Организаторы надеются, что в этот день погода не подведёт горожан.