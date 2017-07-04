Собираем гардероб на море: самые важные вещи
4 июля 2017, 10:15Свободное времяMaurice
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Собираетесь в долгожданную поездку к морю, а чемодан все еще не собран? Не стоит оттягивать это важное мероприятие – лучше заранее продумать, какие вещи нужно взять, чтобы чувствовать себя комфортно и не тянуть лишнего.
Лучше не собирать багаж на эмоциях, чтобы не упаковать с собой половину гардероба. Продумайте, в чем вам будет удобно, что действительно понадобится. Составьте список, а уже после приступайте к сборам.
Незаменимые вещи на летнем отдыхе
- Конечно, никакой отпуск на море не обойдется без купальника, а лучше нескольких. Если хотите выглядеть ярко, подберите несколько совершенно разных по цвету и фасону моделей, чтобы не создавалось ощущение, будто каждый день вы надеваете один и тот же купальник.
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- Шорты – вещь, которая пригодится и на пляже, и на прогулке. Поэтому лучше взять парочку разных моделей, например, джинсовые и льняные. Эта одежда создана для лета, комфорта и релакса. Заранее подберите несколько маек, футболок или рубашек, с которыми будете комбинировать шорты. Стоит ли брать с собой теплые вещи – этот вопрос зависит от страны, где планируется отдых, и капризов погоды. Всегда лучше подстраховаться и захватить легкую кофточку, которую вечером можно набросить на плечи, чтобы чувствовать себя уютнее.
Таким был наш перечень незаменимой одежды на отдыхе. А какие бы вещи добавили вы, без которых не представляете свой отпуск у моря?
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