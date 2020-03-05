Художница поселила в Екатеринбурге «одиноких человечков» из пластилина
Сегодня, 12:18Свободное времяФото: Екатерина Нежурина
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Екатеринбургская художница Екатерина Нежурина запустила проект «Зал ожидания», разместив в центре города одиноких пластилиновых человечков, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Одинокие человечки появились на Плотинке, у «Дома Севастьянова», Водонапорной башни и в других местах. По задумке человечки ждут поезд. Фигурки символизируют ребят, которые воспитываются в детских домах и ждут, когда их заберут.
Ей пришла в голову идея сделать такой проект, чтобы привлечь внимание к идее гостевой семьи. Чтобы люди брали детей из детских домов на гостевой режим,рассказала о задумке Екатерины куратор проекта искусствовед Анна Леонова.
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Отмечается, что пластилиновые фигурки – что-то вроде макетов. Позже художница планирует разместить в Екатеринбурге около 60 фигурок, изготовленных из глины или гипса.
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