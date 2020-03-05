Художница поселила в Екатеринбурге «одиноких человечков» из пластилина

Одинокие человечки появились на Плотинке, у «Дома Севастьянова», Водонапорной башни и в других местах. По задумке человечки ждут поезд. Фигурки символизируют ребят, которые воспитываются в детских домах и ждут, когда их заберут.

Ей пришла в голову идея сделать такой проект, чтобы привлечь внимание к идее гостевой семьи. Чтобы люди брали детей из детских домов на гостевой режим,рассказала о задумке Екатерины куратор проекта искусствовед Анна Леонова.