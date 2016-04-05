В Нижнем Тагиле начали просыпаться насекомые: тагильчане заметили появление бабочек и комаров (ФОТО)

В пятницу тагильчанка Светлана шла с дочкой в садик на Вагонке, чтобы забрать оттуда сына. По дороге им встретилась крапивница, бабочка, живущая практически на всей территории Евразии.

Дочь увидела бабочку и сообщила мне. Я бабочку сфотографировала. По дороге за сыном, отогревала в ладошке. Бабочка согрелась и попыталась вырваться. В садике пересадили бабочку в баночку из-под майонеза. Показали детям, они были в восторге. Отнесли бабочку домой рассказала Светлана журналисту TagilCity.ru.

Своё название бабочка получила за то, что её гусеницы едят листья крапивы.

Но не всем тагильчанам встречаются столь прекрасные насекомые. У некоторых на балконе жужжат проснувшиеся мухи, а один из жителей Нижнего Тагила заметил в супермаркете комара.

Впрочем, не все тагильчане прощались с этими кровососущими насекомыми на зиму. Например, в роддоме Нижнего Тагила комары кусали рожениц в палатах и в декабре.

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