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30 000 юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях летом 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 000 юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях летом 2018 года

5 апреля, 07:00Свободное время
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