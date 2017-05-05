Град выпал в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
5 мая 2017, 15:00Свободное времяДенис Таратонов
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4 мая в Нижнем Тагиле температура воздуха опустилась ниже 10 градусов, а в селе Елизаветинское несколько раз за день выпал град.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый, самый крупный, град выпал после 12 часов дня. Потом, в течение ещё четырех часов, он выпадал раза 4-5. Так как земля была прогрета в выходные, льдинки быстро таяли. Уже через 10 минут от них оставалась только вода. Никакого ущерба он не нанёс — зелени ещё нет, а стёкла теплиц удары выдержали рассказал порталу TagilCity.ru эколог Андрей Волегов, гостивший в селе в этот день.
Между тем Уральский УГМС предупреждает о возможном падении температуры в Нижнем Тагиле до −4 градусов Цельсия.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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