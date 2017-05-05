Град выпал в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

Первый, самый крупный, град выпал после 12 часов дня. Потом, в течение ещё четырех часов, он выпадал раза 4-5. Так как земля была прогрета в выходные, льдинки быстро таяли. Уже через 10 минут от них оставалась только вода. Никакого ущерба он не нанёс — зелени ещё нет, а стёкла теплиц удары выдержали рассказал порталу TagilCity.ru эколог Андрей Волегов, гостивший в селе в этот день.