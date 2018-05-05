Минута молчания, стихи и песни: митинг в память о рабочих ВМЗ прошел в Нижнем Тагиле

В ходе акций, приуроченных к 73-ей годовщине Победы в ВОВ, 4 мая в Ленинском районе города Нижнего Тагила состоялся митинг памяти. В нем приняли участие тагильчане разных возрастов: от ветеранов до студентов и школьников. К памятнику рабочим ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, пришли не только сотрудники этого завода, но и работники других тагильских организаций.

На митинге выступили председатели советов ветеранов Ленинского района - Анатолий Комаров и ВМЗ - Клара Кувардина. Обратившись к собравшимся, они отметили важную роль работников ВМЗ в деле победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Вспомнили о множестве разнообразных снарядов, изготовленных на заводе для фронта. И о двух тысячах рабочих, сменивших станок на винтовку, отправившись на фронт. Не забыли и о танке, собранном на средства работников завода. Этот танк, возглавивший танковую колонну, полностью укомплектованную бронетехникой, построенной на средства тагильчан.

Выступавшие отдельно обратились к младшему поколению, призвав хранить память о героических событиях Великой Отечественной войны.

В рамках памятного мероприятия прозвучали песни и стихи, объединенные общей тематикой тяжелых военных лет, радостью Победы.

По сложившейся многолетней традиции митинг завершился возложением венков к подножию памятника и минутой молчания. Как символ мира и продолжения жизни в небо были отпущены воздушные шары, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.