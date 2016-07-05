Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни!» прошел в тагильском летнем лагере «Пихтовые горы» (ФОТО)

26 июня отмечался Международный день борьбы с употреблением и распространением наркотиков. В последнее время все больше детей вовлекается в процесс употребления наркотических веществ. Меняются способы распространения наркотиков среди подрастающего поколения, но вред, наносимый здоровью, остается неизменным.

Тема здоровья и здорового образа жизни стала основной в этом конкурсе. 30 детей 7-11 лет, отдыхающих в лагере, приняли участие в конкурсе. Работы участников оценивало жюри, состоящее из инспекторов ПДН, администрации лагеря и начальника участковых отдела № 17 Сергея Дудырева. Победителем конкурса стала Ксения Брагина.

Всем участникам конкурса были вручены подарки. По словам Сергея Дудырева, работы детей будут иметь «вторую жизнь». А именно: рисунки станут иллюстрациями в памятках против употребления наркотиков, алкоголя и токсических веществ. Такие памятки были разработаны полицейскими для несовершеннолетних в июне 2016 года.