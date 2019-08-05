Башня, барабаны, Бобунец: небольшой уральский город на один день стал центром туризма

По традиции праздник для горожан и гостей Невьянска начался с самого утра. У подножия башни и у стен Спасо-Преображенского собора выстроились аттракционы и десятки палаток. Торговали на ярмарке представители нескольких регионов России.

Пара из Сысертского района продавала интерьерные изделия — шкатулки для украшений, чайные подставки — всё выполнено из дерева.

Дизайн этой шкатулки мы увидели в интернете. Муж своими руками сделал модель из четырёх видов дерева, а это подставки под чайные пакетики. Придают кухне изюминку, уют, делится супруга мастера.

Две гостьи из Новоуральска разложили перед собой набивные изделия из ткани — мягкие игрушки и броши из ткани. Участницы ярмарки производством они занимаются отдельно друг от друга, просто на празднике решили расположиться на одном столе.

У других торговцев — невесомые шерстяные платки, и изделия из дерева, и предметы с дизайнерскими рисунками, и подносы с невьянскими и уральскими пейзажами, и даже натуральный кленовый сироп. У мастеров не было отбоя от покупателей, уже к вечеру от ассортимента практически ничего не осталось.

Для ценителей культуры сотрудники подготовили подвижные и интеллектуальные игры. В них, впрочем, как и год назад, участвовали и дети, и взрослые. Также для гостей проходили мастер-классы, а на башне проводили театрализованные экскурсии.

В пять часов вечера на праздничную сцену вышли артисты. На этот раз организаторы пригласили в Невьянск шоу барабанов «Чувство ритма», камерный оркестр Bach, а также группу «Годжи». Последние зажигательно исполнили современные популярные хиты как отечественной, так и зарубежной эстрады. Гости праздника не стеснялись — подпевали и танцевали.

Хэдлайнером фестиваля стал экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, родившийся, кстати, в Нижнем Тагиле.

Я сам родился в Нижнем Тагиле, всю жизнь прожил в Екатеринбурге. Всю жизнь мечтал жить у моря. И на 46-м году сорвался и переехал в Сочи. Завтра улетаю от вас, друзья. Но где бы я ни был, я всегда буду помнить эту башню красивую, символ уральской мощи, уральского духа. Пусть стоит тысячи лет! обратился к зрителям Сергей.

Он спел песни, знакомые, пожалуй, каждому — «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Звёзды 3000» и многие другие. Сергей, видимо, настолько проникся атмосферой праздника и уральской публикой, что после официального окончания выступления вернулся на сцену и исполнил еще две песни — из репертуара «Агаты Кристи» и «Смысловых галлюцинаций».